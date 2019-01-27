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    "تشريعية النواب" تناقش 6 اتفاقيات دولية.. اليوم

    07:00 ص الأحد 27 يناير 2019
    "تشريعية النواب" تناقش 6 اتفاقيات دولية.. اليوم

    المستشار بهاء أبو شقة

    القاهرة - مصراوي:

    تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة؛ لمناقشة 6 قرارات لرئيس الجمهورية لاتفاقيات دولية.

    ومن بين تلك القرارات الجمهورية، القرار رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية، بشأن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر"، والموقع في بروكسل بتاريخ 17/10/2018، بالإضافة إلى القرار رقم 11 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر وتونس في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12/11/2017.

    وتناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية، رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل" بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 9/12/2018، وقراره رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 27/10/2018.

    بهاء أبو شقة لجنة الشئون الدستورية اتفاقيات دولية مجلس النواب

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