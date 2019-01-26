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    حنان مطاوع: تخوفت أن تحصرني السينما في "الأدوار الطيبة"

    06:30 م السبت 26 يناير 2019
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    كتب - محمد عاطف:

    تصوير - محمود بكار:

    بدأت قبل قليل ندوة تكريم الفنانة حنان مطاوع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت.

    وقلت حنان مطاوع، إن أغلب الأدوار التي عرضت عليها في بداية عملها كانت لفتاة طيبة وكانت ترفضها لأنها صغيرة.

    وأشارت إلى أن والدتها نصحها بعدم اختيار أدوار شريرة في بداية مشوارها لأن ذلك سوف يترتب عليه أن يكرهها الجمهور.

    وأضافت: "لو لم أقم بدور "أوعى وشك" مع أحمد رزق لتأخرت رحلتي في السينما، ولذا قررت أن أقوم بالدور مهما حدث".

    وأشارت حنان مطاوع إلى أن دورها في فيلم "قص ولزق" كان تحدي لها لأنها جسدت دور زوجة ولم تكن تزوجت وقتها، وكانت صعوبة الدور في أنه مركبًا.

    حنان مطاوع معرض الكتاب السينما

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