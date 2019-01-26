وزير الآثار يتفقد أعمال الترميم بمسجد محمد علي بالقلعة

كتب - يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، أعمال الصيانة والترميم الجارية بمسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين، برفقة الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وغريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم.

وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية، في بيان اليوم، أن الجولة تضمنت تفقد أعمال التطوير التي تمت بالمسجد والتي شملت رفع كفاءة نظام الإضاءة بالمسجد وترميم اكسسوارات الحوائط والستائر، مشيرا إلى أنه يجري حاليا أعمال الترميم الدقيق للضريح.

من جانبه، أشار سنبل إلى أن الوزارة كانت بدأت في أعمال مشروع ترميم مسجد محمد علي بالقلعة في النصف الثاني من عام 2017، وشمل ترميم وصيانة "تكسيات الألبستر" بصحن المسجد والأعمدة الرخامية، بالإضافة إلى ميضأة المسجد والسجاد و النجف.