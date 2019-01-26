الآلاف يتوافدون على معرض الكتاب.. وتوقعات بوصول العدد لـ 600 ألف زائر

تصوير - محمود بكار:

أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين "دورة اليوبيل الذهبي"، أن أعداد زوار المعرض، شهدت زيادة غير مسبوقة حتى الآن، وأنه من المتوقع ان يصل لنحو 600 ألف زائر بنهاية اليوم السبت.

واصطفت الطوابير الطويلة أمام بوابات الدخول، أغلبها من طلاب الجامعات والعائلات، فيما تشهد قاعات البرامج الثقافية والفنية والاطفال إقبالا كثيفا.

وعزت إدارة المعرض، هذا الإقبال الشديد ، لمصادفة الأيام الثلاثة عطلات رسمية، مما ماشجع الكثيرين، وخاصة العائلات، على استغلال الفرصة للتعرف على زيارة المعرض.

وكان الدكتور هيثم الحاج علي - رئيس الهيئة العامة للكتاب، صرح بأن نحو ربع مليون شخص قاموا بزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال اليومين الأول والثاني للمعرض الأربعاء والخميس.

وتوافد آلاف المواطنين على المعرض منذ اليوم الاول، وسط إجراءات أمنية مشددة على مختلف البوابات المخصصة لدخول الجمهور.

وتحل جامعة الدول العربية، كضيف شرف المعرض، بينما اختارت وزارة الثقافة الكاتب الراحل الدكتور ثروت عكاشة والكاتبة الكبيرة سهير القلماوي "شخصيتا المعرض " لهذا العام.

وتيسيراً على الزوار ، تم توفير عدد ٧٠ خط أتوبيس بالتعاون محافظة القاهرة وهيئة النقل العام لخدمة رواد المعرض ، إلى جانب الاتفاق مع شركة مواصلات مصر على ٣ خطوط عابرة بعدد ٣٢ أتوبيسا "صديقة " لذوى القدرات الخاصة ، مكيفة ومجهزة بخدمة "الواى فاى" بخصم يصل إلى ٣٥% على الكروت المدفوعة مقدماً ، كما تم الاتفاق مع جهاز النقل بالقوات المسلحة على توفير عدد من الأتوبيسات من أرض المعارض القديمة اعلى محطة المترو الى مركز مصر للمعارض الدولية بزمن تقاطر ١٥ دقيقة ، بالإضافة إلى وجود عدد ٤٠ أتوبيسا من الخطوط العابرة بمركز مصر للمعارض بشكل دائم.

يذكر أن عدد المشاركين في المعرض "169 " مشاركا يمثلون 35 دولة، وعدد الأجنحة ۷۲۳ جناحًا، وعدد التوكيلات 525 توكيلا، وعدد الناشرين ۱۲۷۳ ناشرًا، وسور الأزبكية 6 مزاولي مهنة بيع كتب، وعدد دور النشر المصرية التي تشارك لأول مرة 62 دارا، وعدد دور النشر العربية والأجنبية التي تشارك لأول مرة 24 دارًا، وعدد عناوين الكتب الجديدة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب أكثر من 594 عنوانا، وعدد الفعاليات الثقافية 419 فعالية، والفنية 144 فعالية، والخاصة بالطفل 234 فعالية، وعدد ورش الكتابة والمسرح والفن التشكيلي ۸ ورش، ويبلغ عدد حفلات التوقيع "600 حفلة" .

ويبلغ عدد الضيوف العرب والأجانب مائة وسبعين ضيفًا، فيما يبلغ عدد الشعراء أكثر من ثلاثمائة شاعر، والمشاركون في الفعاليات الثقافية يبلغون نحو 2500 كاتب ، وناقد ، ومبدع ، وفنان.