تساؤلات في البرلمان لوزيرة الصحة بشأن بعثة "تدريب الأطباء" في إنجلترا

كتب- أحمد علي:

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن إرسال بعثات تدريب الأطباء إلى إنجلترا.

وأشارت عبد الحليم، في بيان صحفي، إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، شهدت مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع المملكة المتحدة، لتدريب أطباء الأسرة وإرسالهم في بعثات إلى إنجلترا للتدريب على نظام التأمين الصحي البريطاني "National Health System NHS".

وأضافت: "طبقا للبروتوكول الذي تم إبرامه، 23 يناير 2019، سيتم إرسال 25 طبيبًا كدفعة أولى من يوم 25 يناير وتكون مدة التدريب 8 أسابيع، جزء منه في إنجلترا والآخر بمصر".

وأوضحت: "الوزارة تستهدف 100 طبيب، حيث تم اختيار الأطباء وفقًا للمحافظات المعنية بتطبيق القانون في مرحلته الأولى وخاصة ببورسعيد، كما أن الوزيرة أكدت أنها ستسافر خلال تدريب الدفعة الأولى لإنجلترا للاطمئنان على خطة تدريب الأطباء".

وأردفت أن المعلومات المتوفرة إلى الآن عن هذا التدريب أنه بخصوص "الطب الأسري"، أي المطبق على الوحدات الصحية، في حين أن مستشفيات التأمين الصحي ليس بها تخصصات بهذا الشأن".

وتساءلت النائبة:

-ما هي معايير اختيار الأطباء المشاركين في هذا البرنامج؟

-كيف سيتم تمويل هذا البرنامج وما هي تكلفته؟

-ما هي القدرات المنتظر أن يتم تزويد الأطباء المصريين بها من هذا البرنامج؟