رئيس جامعة الأزهر: إعلان نتيجة نصف العام في الأسبوع الأول من الترم الثاني

كتب- محمود مصطفى:

أعرب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عن تقديره لتجربة الامتحان والتصحيح الإلكترونى بنظام "البابل شيت"، التي تم تطبيقها فى بعض الكليات خلال الفصل الدراسى الأول، لما يُحققه هذا النظام من تكافؤ للفرص، ودقة وسرعة فى تقدير الدرجات؛ بما يُسهم فى قياس المستوى التعليمي الحقيقى للطلاب، وتنمية القدرات الإبداعية لديهم.

وطالب المحرصاوي، بأهمية التوسع المنضبط فى هذه التجربة وفق جدول زمني محدد، بمراعاة تدريب أعضاء هيئة التدريس لضمان تحقيق الهدف المنشود، والتحول التدريجي إلى منظومة الجامعة الذكية.

وحرص، خلال رئاسته لاجتماع مجلس جامعة الأزهر، المنعقد اليوم بكلية الشريعة والقانون بطنطا، اليوم السبت، على تكريم بعض شباب أعضاء هيئة التدريس الذين أسهموا فى إنجاح هذه التجربة؛ بما يُرسخ المناخ اللازم للإبداع العلمي، وهم: صفية محمود عزت، مدرس بكلية التجارة، وسالي تهامي كمال، مدرس بكلية الصيدلة، وشيماء محمد مصطفى مدرس بكلية الدراسات الإنسانية، وحامد عبد العظيم هلال مدرس بكلية العلوم، وسامح السيد شراقي مدرس مساعد بكلية الإعلام، وعبير محمد مختار، مدرس مساعد بكلية التجارة، وفاطمة محمود بدر الدين، مدرس مساعد بكلية الدراسات الإنسانية، والبراء صفوان عبد الغني مدرس مساعد بكلية اللغة العربية.

وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها كلية الشريعة والقانون بطنطا، حتى نالت شهادة الاعتماد والجودة، مشيرًا إلى اختيار الأكاديمية الأدبية والثقافية بالهند، الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لنيل الجائزة السنوية التى تُمنح للمتميزين من أساتذة اللغة الأردية على مستوى العالم، بناءً على نتاجهم العلمي وخدمة اللغة الأردية وثقافتها الإسلامية والأدبية.

وأكد ضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي ى الأول، في موعد أقصاه الأسبوع الأول بالفصل الدراسى الثاني، موضحًا أهمية إنهاء الاستعدادات اللازمة للفصل الدراسى الثانى بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم؛ بما يضمن تحقيق الانضباط، وانتظام المحاضرات اعتبارًا من أول يوم، بمراعاة تلافى أي ملاحظات تم رصدها في امتحانات الفصل الأول، خلال امتحانات الفصل الثاني، خاصة فيما يتعلق بمواصفات الورقة الامتحانية.

ودعا المحرصاوي، عمداء الكليات إلى الإسراع في توفير النتاج العلمي من رسائل ماجستير ودكتوراه وغيرها، بالتنسيق مع كلية الدراسات العليا، بحيث يتم تدوينها ببنك المعلومات؛ بما يحفظ هذا التراث العلمي الثري إلكترونيًا ويُسهم في ى تيسير الاطلاع عليه، ونشر ثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار.​