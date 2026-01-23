إيرادات المتصدر أكثر من بليون يورو.. أغنى 10 أندية في العالم

شهدت قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم، تراجع مانشستر يونايتد، إلى المركز الثامن، وتفوق عليه ثلاثة من منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من زيادة الإيرادات بمقدار 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النادي هبط إلى أدنى مستوى له في جدول الإيرادات، متفوقا عليه ليفربول كأكثر الأندية دخلاً في كرة القدم الإنجليزية.

وأظهرت إحصائيات شركة "ديلويت" المتخصصة في التمويل، ارتفاع إجمالي دخل نادي مانشستر يونايتد من عائدات بيع التذاكر والبث والصفقات التجارية من 653 مليون جنيه إسترليني في موسم 2023-2024 إلى 692 مليون جنيه إسترليني في الموسم الماضي.

لكن احتلال المركز الخامس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز ساهم في انخفاض دخل البث بمقدار 45 مليون جنيه إسترليني، وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها فريق أولد ترافورد من المراكز الخمسة الأولى في 29 عامًا من إعداد قائمة ديلويت للأفضل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أنه من المرجح أن يشهد يونايتد انخفاضًا في الدخل قدره 85 مليون جنيه إسترليني نتيجة لقلة مباريات أولد ترافورد وعدم المشاركة في البطولات الأوروبية.

وعلى النقيض من ذلك، شهد ليفربول، بعد فوزه باللقب تحت قيادة أرني سلوت في الموسم الماضي، ارتفاعاً في الإيرادات بمقدار 106 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 729 مليون جنيه إسترليني، ليحتل المركز الخامس في التصنيفات.

كما تعرض نادي مانشستر سيتي لضربة طفيفة، إذ انخفضت الإيرادات بمقدار 7 ملايين جنيه إسترليني لتصل إلى 723 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى تراجع فريق الاتحاد من المركز الثاني في العام الماضي إلى المركز السادس الآن، بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وخروجه من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وتقدم أرسنال من المركز العاشر إلى السابع، مع ارتفاع إيراداته بنسبة 15% تقريبًا من 624 مليون جنيه إسترليني إلى 717 مليون جنيه إسترليني بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا وحصوله على حوالي 99 مليون جنيه إسترليني من جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاءت قائمة الأندية الأغنى في العالم كالآتي:

1- ريال مدريد: 1.013 بليون يورو

2- برشلونة: 851 مليون يورو

3- بايرن ميونخ: 751 مليون يورو

4- باريس سان جيرمان: 730 مليون يورو

5- ليفربول: 729 مليون يورو

6- مانشستر سيتي: 723 مليون يورو

7- أرسنال: 717 مليون يورو

8- مانشستر يونايتد: 692 مليون يورو

9- توتنهام: 587 مليون يورو

10- تشيلسي: 510 يورو