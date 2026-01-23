إعلان

12 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

11:07 ص 23/01/2026 تعديل في 11:29 ص

الخضروات والفاكهة

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 23-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و10.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 22 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 و17 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و28 جنيهًا.

