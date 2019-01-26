"ملحقتش أعمل حاجة".. مصور فيديو طفل البلكونة يكشف تفاصيل الواقعة

كتب- محمد نصار:

قال محسن عبدالراضي، مصور فيديو سيدة طفل البلكونة، إنه حرص على تصوير الفيديو لتوثيق الواقعة بالصوت والصورة.

وأضاف عبدالراضي، على صفحته الشخصية عبر فيسبوك، منذ قليل: "ملحقتش أعمل حاجة ولا كنت هلحق أعمل حاجة.. لأنه ببساطة أنا في الدور السادس في العمارة المجاورة والواقعة في الدور الثالث في العمارة المواجهة لي".

وتابع صاحب الفيديو: "لما أنزل هيكون الولد وقع والله يرحمه، فكان الحل أصور وأوثق القصة علشان نجيب حق الطفل اللي ما لوش ذنب غير أنه لأم لا تعرف حاجة عن الأمومة والإنسانية، وإننا نزعقلها أنا والجيران ونخوفها إننا شايفينها وده اللي حصل وسحبت الطفل بعد كده".

وأوضح أنه نشر الفيديو عبر صفحة سامي عبدالراضي، وانتشر كالنار في الهشيم، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي استجابت وتحركت وزارة الداخلية على الفور.

وتابع: "الست هتتحاسب.. والأسرة لن يلحق بها أي ضرر.. والطفل هيتربى تربية كويسة، أنا صورت وعرفنا نجيب حقه خلال ساعات بس فيه زيه كتير يا ريت نقدر نوصل ليهم، وعى أي حال الست في قسم الجيزة للتحقيق معها والطفل في يد أمينة بوزارة التضامن الاجتماعي".

