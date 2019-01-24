الأمين المساعد للجامعة العربية: عودة سوريا يحتاج لتوافق الدول الأعضاء

كتب - أسامة عبدالكريم وأ ش أ:

تصوير - أحمد النجار:

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس مكتب الأمين العام، أن مسألة عودة نشاط سوريا للجامعة العربية تتطلب توافقاً عربيا.

وقال زكي - في ندوة بعنوان "مستقبل العرب في عالم متغير"، أقيمت اليوم الخميس بمعرض الكتاب باعتبار الجامعة العربية ضيف شرف المعرض- إن هناك دولا رئيسية بالنظام العربي ترى هناك حاجة للعمل ببطء في هذا الموضوع، حتى نصل إلى الهدف إذا كان هناك توافقا عليه.

وردا على أسلة الصحفيين حول فتح السفارات العربية في سوريا، قال "إن هناك دولا حقها السيادي في فتح سفارتها في أي مكان فهذه مسائل سيادية تخص التعاون الثنائي بين الدول، ولكن عودة نشاط سوريا للجامعة أمر مختلف"، مشيرا إلى أن سوريا لم يتم طردها من الجامعة العربية بل ماحدث هو تعليق مشاركة الوفود السورية في كافة فعاليات جامعة الدول العربية.

وأضاف "قرار التعليق هذا تم التوصل إليه بتوافق أراء الدول الموجودة والعودة عنه يتطلب توافق الدول الأعضاء".

وردا على سؤال حول أسباب تحفظ بعض الدول العربية لعودة سوريا لنشاطها بالجامعة، وعلاقة ذلك بالوضع الداخلي السوري، قال حسام زكي "موقف جامعة الدول العربية هو أن مستقبل سوريا يصيغه السوريون"، موضحا أن هناك آليات وصيغ تم طرحها في السابق تسمح لكل السوريين آخذه في الاعتبار كل تطلعاتهم للمشاركة في مستقبل بلادهم"، مضيفا أنه مثلما قال وزير خارجية مصر مؤخرا إن هناك خطوات وإجراءات يتعين على النظام السوري أن يقوم بها.