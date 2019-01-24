"لو لم يكن مسربًا لاشتكى الجميع".. ماذا قال طلاب أولى ثانوي عن "الكيمياء"؟

كتبت- ياسمين محمد:

أنهى طلاب أولى ثانوي، اليوم الخميس، الامتحان التجريبي الأول في مادة الكيمياء، بإجمالي 581.355 طالبا وطالبة.

وتباينت ردود أفعال الطلاب حول مستوى صعوبة الامتحان، إلا أنهم اتفقوا على ضيق الوقت المخصص للإجابة والمقدر بـ90 دقيقة، على الرغم من تسريب الامتحان منذ عدة أيام.

وقال الطالب أحمد هاني، بمدرسة الخديو إسماعيل الثانوية في السيدة زينب، إن الامتحان بشكل عام سهل ولكن به نحو مسألتين تحتاجان وقتًا وتفكيرًا.

وأضاف الطالب محمود علي، أن الامتحان طويل ولم تكفِ 90 دقيقة للإجابة عن 17 مسألة، مشيرا إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد بعضها عبارة عن مسائل لابد من حلها للوصول للإجابة الصحيحة.

وتابع الطالب مؤمن نافع، أنه رغم تسريب الامتحان منذ عدة أيام، إلا أنه استنفد الوقت المخصص للإجابة.

وقالت الطالبة منى أحمد، بإحدى مدارس السيدة زينب، إن الامتحان سهل نظرا لأنها تناقشت مع معلميها في جزئياته الصعبة قبل دخول الامتحان، وإذا لم يكن مسربًا لاشتكى منه جميع الطلاب، مشيرة إلى أن بعض أسئلة الاختيار من متعدد اختلف حولها المعلمون.

وانتهى اليوم الامتحان التجريبي الأول للصف الأول الثانوي، وفقا لنظام التقييم الجديد، الذي يقيس مهارات الفهم وليس الحفظ، ولا يترتب عليه النجاح أو الرسوب.

وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من بعد غد السبت وحتى الخميس الموافق 7 فبراير المقبل.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، الأحد الموافق 13 يناير الماضي، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وسمحت وزارة التربية والتعليم، للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، مؤكدة أن الصياغة الجديدة لأسئلة الامتحانات تقيس الفهم ومهارات التفكير العليا، وليس الحفظ والتلقين.

ونظرا لتطبيق النظام المعدل للمرحلة الثانوية لأول مرة، قررت الوزارة عقد امتحانين تجريبيين للطلاب، في يناير ومارس لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب، كما اعتبرت الصف الأول الثانوي تجريبيا لا تضاف درجاته للمجموع التراكمي للمرحلة، ويشترط لانتقال الطالب للصف الثاني الثانوي النجاح في امتحان واحد من امتحانين يعقدان في نهاية العام الدراسي.

وانتهى الامتحان التجريبي الأول، اليوم الخميس، لتبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من السبت الموافق 26 يناير وحتى الخميس الموافق 7 فبراير 2019.