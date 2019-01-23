"تكريم للشهداء وكلمة للمصريين".. 20 صورة ترصد احتفالية عيد الشرطة

كتب- يوسف عفيفي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لاحتفالية العيد السابع والستين للشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وكبار رجال الدولة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة للمصريين شدد فيها، على أن الشخصية الوطنية للمصريين التي تنشد السلام، صنعتها أحداث الدهر الطويلة، وصاغتها تجارب التاريخ المتعددة، وصقلها تمسك المصريين الأبدي بتراب وطنهم وكبريائه وكرامته.

وكرّم السيسي، عددًا من الضباطـ، وأسر الشهداء.

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الرئيس السيسي: الشخصية الوطنية للمصريين صنعتها أحداث الدهر - نص كامل