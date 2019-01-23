"مدبولي" يشهد توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار وشركة لازارد العالمية

كتب - محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقا مع شركة لازارد العالمية، وهي من كبرى شركات الاستثمار في أنحاء العالم، وذلك للقيام بأعمال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وجذب الشركات العالمية الكبرى، مشيرا إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر لإجراء إصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، مؤكدا التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص في المشاركة في التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن من مهام وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، الترويج للاستثمار، مشيرة إلى أن المستهدف من الاتفاق جذب شركات استثمارية كبرى تساهم في خلق فرص العمل ونقل تكنولوجيا حديثة وزيادة وتنمية الصادرات.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم الاطلاع على تجارب الدول الناجحة في وضع الإستراتيجيات المتعلقة بالترويج للاستثمار وتم الاتفاق على التعاقد مع شركة عالمية والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الترويج للاستثمار الأجنبي في مصر على الصعيد الدولي، واستهداف المستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر، وتحديد الدول المستهدفة للترويج للاستثمار، مشيرة إلى أنه بعد دراسة عدد من العروض المقدمة في هذا الشأن، تم الانتهاء إلى ملاءمة العرض المقدم من شركة لازارد، لتحقيق العائد المرجو من الحملة العالمية للترويج للاستثمار الأجنبي في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن مصر قررت توقيع هذا الاتفاق في منتدى دافوس لاستغلال الحدث العالمي في بداية الحملة الجديدة للترويج للاستثمار، مشيرة إلى أن تواجد مصر في المنتدى لتوصيل رسالة مفادها أنها جاهزة لجذب المزيد من الاستثمارات، بعد الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تبنتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد، وفي قطاعات إستراتيجية لم يكن يشارك فيها من قبل مثل الطاقة والطاقة المتجددة، مشيرة إلى وجود الآلاف من الفرص الاستثمارية في مصر إضافة إلى أنها بوابة لقارة أفريقيا لذلك فإن العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى تتجه الآن للاستثمار في مصر.

يذكر أن شركة لازارد تأسست في عام 1848 وتعمل كشركة استشارات مالية وإدارة أصول في جميع أنحاء العالم.