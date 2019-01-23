وزيرة الثقافة: اهتمام القيادة السياسية بالكتاب يمثل دفعة قوية لنا

كتب - محمد عاطف:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية بالكتاب وبالدور التنويري يمثل دفعة قوية للثقافة.

وأضافت وزيرة الثقافة -خلال تفقدها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأربعاء- أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا في أول أيامه بفضل التجهيزات الكبيرة التي تمت من خلال لجان متخصصة في كافة المجالات و المجهود الكبير الذي تم بذله كي يليق المعرض بمكانة المصريين.

وأشادت الوزيرة بدور وزارة الدفاع ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام ومختلف الوزارات لتعاونها في تنظيم المعرض بهذا الشكل المشرف وكذلك دور الإعلام في نقل الصورة وجميع المعلومات للجمهور قبل انطلاق المعرض، معربة عن أملها في فتح قاعات اكبر في العام المقبل لأن المعرض يتحول من هذه الدورة إلي معرض عالمي.

كما تفقدت وزيرة الثقافة بعض المعارض و القاعات التي يتم تنظيمها علي هامش فعاليات المعرض و أبرزها معرض قراءات بصرية في شعر فؤاد حداد وعفيفي مطر وصلاح جاهين وقاعة الكاريكاتير ومعرض الاتحاد العام لشباب العمال وهو نتاج العمل التطوعي.