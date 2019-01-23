وزير الآثار يبحث مع مؤسسة الأغاخان ترميم مسجد الطنبغا المارداني

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير الآثار الدكتور خالد العناني مع مدير مؤسسة الأغاخان للخدمات الثقافية "لويس موريال" سبل التعاون المشترك؛ لتطوير المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية.

وقال مساعد الوزير للشؤون الفنية الدكتور مصطفى أمين - في تصريح اليوم الأربعاء - : "إنه تم استعراض آخر أعمال مؤسسة أغاخان في الآثار المصرية والخاصة بترميم مسجد الطنبغا المارداني في الدرب الأحمر، حيث إن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المشروعات والدعم من المؤسسة لتطوير وترميم القاهرة التاريخية".

وأضاف أمين أن مدير مؤسسة الأغاخان وجه شكره لاستضافة معرض الآثار الإسلامية في مدينة "تورونتو" الكندية، لما كان له من صدى وتأثير في المجال العمل الثقافي.

يذكر أن مشروع ترميم مسجد الطنبغا المارداني يأتي ضمن مشروع تنمية آثار منطقة الدرب الأحمر وباب الوزير، وترميم مجموعة من المبان الأثرية بالمنطقة بالتعاون بين وزارة الآثار ومؤسسة أغاخان.

وتشمل أعمال الترميم للمرحلة الأولى من المسجد (إجراء الدراسات الإنشائية والمعمارية الخاصة بالمسجد، والتوثيق المعماري والفتوجرافي له وخاصة الإيوان الشرقي، وعمل ترميم كامل لإيوان القبلة والذي يشمل القبة الداخلية أعلى الإيوان والأعمدة الرخامية والحوائط والأسقف الخشبية والحجاب الخشبي للإيوان ودكة المبلغ، وأيضا ترميم القبة الرئيسية من الخارج، وترميم الواجهة الخارجية والمدخل الشرقي الرئيسي للمسجد والمأذنة).​