80% من المحذوفين مظلومين.. رسائل وزير التموين في ندوة "الوفد" (فيديو)

كتب- إسلام ضيف:

فيديو - أحمد لطفي:

استضاف حزب الوفد، مساء الثلاثاء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، في ندوة "الوفد مع مسؤول"، والتي أطلقها الحزب لـ"تحقيق التعاون الكامل بين المسئول ورجل الشارع"، وفقًا للمستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب.

حضر الندوة سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وعدد من أعضاء البرلمان عن حزب الوفد، إلى جانب أعضاء الحزب من المحافظات وعدد من المواطنين.

وتطرق حديث وزير التموين إلى ملف الدعم، والذي وصفه بأنه "مشكلة مصر خلال السنوات الأخيرة"، لافتًا إلى أن الدعم واجب على أي حكومة "حتى تدعم الفئات الأكثر احتياجًا لكي تكون هناك حياة كريمة".

وأوضح المصيلحي، أن مشكلة الدعم تَكمُن في كفاءته "بمعنى أننا ندعم بمليار يوصل ٧٠٠ مليون للمواطن" حسبما شرح.

وأشار وزير التموين إلى أنه يجب تحديد الفئات المدعومة وما تستحقه، مستكملًا: "الدعم أحد الآليات اللازمة الرئيسية لتحقيق أمن غذائي وحماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، وأمريكا فيها دعم وأوروبا فيها دعم".

وتابع وزير التموين: "أي توضيب بيتعمل، بيعمل عفره (تراب)، واللي مش مستحمل عفره (تراب) ماينزلش الشارع، واللي نَفسه قصير ما يدخلش منافسه، عايزين نمشي على نظام واضح ونمشي بالقانون".

وأشار الوزير إلى أنه ليس ضد الدعم، لكنه يرى أن حل مشكلاته تكمن في تغيير آلية صرفه، وأن "النظام فيه خلل، ويجب عند إصلاح الخلل، أن يكون المواطن مقتنع"، داعيًا مجلس النواب؛ لمناقشة "الأضرار المترتبة على الاستمرار في الدعم العيني".

وحول قرار حذف الفئات الغير مستحقة للدعم من البطاقات التموينية، قال المصيلحي إنه اتخذه "بضمير مستريح"، متابعًا: "لدينا قاعدة بيانات مؤكدة ومؤمنة للمواطنين، خالية من الأخطاء، تمت بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة الإنتاج الحربي".

واعترف وزير التموين بأن هناك عددًا من المواطنين ظلموا خلال عمليات حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية التي جرت العام الماضي، مؤكدًا: "80% ممن تم شطبهم مظلومين".

وتابع: "30% منهم بيانات غلط، ولكن بعد إعدادنا لقاعدة البيانات الجديدة، لن يكون هناك أي أخطاء خلال عمليات تنقية البطاقات التموينية".

وأعلن الوزير خلال الندوة عن وضع مواصفات جديدة للخبز بجميع أنواعه سواء حر أو سياحي، وسيتم الكشف عنها قبل 30 يونيو المُقبل، مستكملًا: "هنِشرك معانا الصحة ونشوف فيها شروط صحية، ونضبط هذا الموضوع".

وأشار الوزير إلى أنه عقب توليه مهام منصبه وجد استهلاك القمح 920 ألف طن شهريًا، و"الموازنة محطوطة 800 ألف طن شهريًا، يعني 120 ألف طن فرق، والطن بأربعة ألاف جنيه".

وتابع: "حاليًا استهلاكنا 825 ألف طن قمح شهريًا، بفرق 100 ألف طن"، مؤكدًا أنه "يجب علينا أن نرى الواقع كما هو وأي نوع من الفبركة في الواقع محدش هيساعدنا".