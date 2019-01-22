تعيين 4 عمداء جدد بجامعات المنصورة وسوهاج والفيوم وبني سويف

كتب - محمد قاسم:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين 4 عمداء جدد بالجامعات الحكومية.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن العمداء الجدد هم: الدكتور محمد عطية محمد البيومي عميدًا لكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور خالد عبد اللطيف محمد عمران عميدًا لكلية التربية جامعة سوهاج، والدكتورة منى عبد التواب عبد اللطيف محمد حسن الخشاب عميدًا لكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتور صبري محمد تمام محمد عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة بني سويف.