المجلس القومي للمرأة يهدي الوزيرة نبيلة مكرم درع "سيدات مصر خط أحمر"

كتبت – نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في أول زيارة لها للمجلس، بصحبة 80 شابا من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بأستراليا، بهدف التعرف على الدور الذي يقوم به المجلس لتمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات.

جاءت الزيارة في إطار برنامج الحكومة تجاه شباب المصريين في الخارج بالتعاون بين وزارات الدفاع والهجرة والشباب والرياضة، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حسبما ذكر بيان المجلس القومي للمرأة.

وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بالجهد الكبير الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة، للسيدات المصريات في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلي التعاون المسبق الذي جمع بين المجلس والوزارة في تنظيم أول مؤتمر لنابغات مصر في الخارج متمثلا في إطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي ضم 30 سيدة وخبيرة مصرية في الخارج.

وأكدت مكرم الدور الكبير والاهتمام الذي أولته القيادة السياسية للسيدات المصريات، فقد ضمت الحكومة 8 وزيرات، إضافة إلي 90 نائبة برلمانية، وهذا مايعكس الإيمان الشديد من قبل القيادة السياسية في دورها ضمن خطط التنمية.

وأشارت إلى أن أبناءنا في الخارح عليهم دور كبير في توضيح وتصحيح الصورة الحقيقة عن مصر ومن ضمنها صورة المرأة التي ما زالت تقدم بصور نمطية في الخارج، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بتخصيص عام بالكامل للمرأة المصرية، في سابقة لم تحدث في العالم كله، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة اليوم لديه 80 سفيرا له بالخارج من هؤلاء الشباب.

من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في كلمتها بالوزيرة نبيلة مكرم وأبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين المصريين المقيمين باستراليا، معربة عن سعادتها وفخرها بتواجدهم في مصر في زيارة اليوم إلى المجلس.

واستعرضت جهود وأنشطة المجلس، حيث أكدت أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أعلنت مصر كأول دولة على مستوى العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، تتكون من أربعة محاور وهي محور التمكين الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومحور الحماية تقوم على مؤشرات لقياس مدى نجاح تنفيذ الاستراتيجية وبرامج تمكين المرأة .

وأشارت إلى أن نسبة السيدات اللاتي يتولين حقائب وزارية في الحكومة المصرية وصلت إلى 25% وهو أمر لم يحدث من قبل، لافتة إلى أن البرلمان أقر تشريعات وقوانين تنصف المرأة منها قانون تغليظ العقوبة علي التحرش وقانون تغليظ العقوبة على ختان الاناث، وقانون تجريم الحرمان من الميراث وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.

واكدت ان القيادة السياسية مؤمنة بالمرأة وبأهمية دورها في المجتمع وداعمه لها، مشيرة الى اطلاق الرئيس عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، مشددة على أن المرأة المصرية قوية وحاربت لعقود كثيرة للحصول على حقوقها، وتعيش الآن أزهى عصورها.

ونوهت إلى ان المجلس اطلق الكود الاعلامي الاخلاقي لما يعرض في وسائل الاعلام، مؤكدة أن تغيير ثقافة المجتمع تبدأ من تقديم المزيد من الاعمال ادرامية المحترمة.

بدورهم، أعرب الشباب عن سعادتهم بالتواجد فى المجلس القومى للمرأة، والتعرف على جهود المجلس فى خدمة قضايا المرأة، مؤكدين أنهم سيكونوا خير سفراء للمجلس باستراليا، وتوضيح الصورة الحقيقية عن وضع المرأة فى مصر.

وفي ختام اللقاء، قامت الدكتورة مايا مرسي بإهداء درع المجلس للسفيرة نبيلة مكرم تكريماً لها مدونا عليه "سيدات مصر خط أحمر" وهى المقولة الشهيرة التى كانت ترددها دائما الوزيرة دفاعا عن المرأة المصرية، كما أهدى الشباب درعا للدكتورة مايا مرسي تكريما لها ولدورها فى خدمة قضايا المرأة المصرية.