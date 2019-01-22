وزيرة البيئة الألمانية تبحث مع وفد وزاري مصري تصدير التكنولوجيا إلى مصر

كتب- يوسف عفيفي:

بحثت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزا مع وفد وزاري مصري يزور ألمانيا حاليًا سبل تعزيز التعاون الثنائي وتصدير التكنولوجيا الألمانية إلى مصر.

والتقت وزيرة البيئة الألمانية مع الوفد الوزاري المصري الذي يضم كلا من الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وسوف يواصل الوفد المصري جولاته التفقدية لعدد من الولايات الألمانية، منها ولايه "براندنبورج"، كما سيزور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ) ومقرها "بون"، والتي تقدم خدمات في مجال التعاون الانمائي الدولي وتنفيذ مشاريع التعاون الدولي.

كما يشمل برنامج الزيارة جولة تفقدية لشركة "ريموندس"، وهى واحدة من كبرى شركات إعاده تدوير المخلفات في العالم.​