بأسعار تبدأ من 2.5 جنيه.. "البحث العلمي" تشارك بعدة إصدارات في معرض الكتاب

كتبت-داليا شبل:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أكاديمية البحث العلمي ممثلة في قطاع الثقافة العلمية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب – اليوبيل الذهبي، بهدف إتاحة مجموعة كبيرة من كتب الثقافة العلمية وتبسيط العلوم والموسوعات العلمية ورسوم الكارتون المتحركة ثلاثية الابعاد ومجلة العلم وجميعها من إصدارات الأكاديمية.

وحسب بيان البحث العلمي، تأتي مشاركة الأكاديمية في المعرض كونه أهم وأكبر حدث ثقافي مصري ولتساهم مع دور النشر ومؤسسات الدولة الأخرى في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتبسيط العلوم، وتهيئة بيئة مشجعة للبحث والتفكير العلمي وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

من جانبه قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنلوجيا، تصدر الأكاديمية سنوياً سلاسل من الكتب العلمية منها سلسلة قطوف من العلم، وسلسلة نحن والعلم، وسلسلة المكتبة العلمية، وكتب علمية مبسطة، وسلسلة مائه سؤال وجواب، وسلسلة قضايا بيئية معاصرة، وسلسلة المطويات العلمية المبسطة، وسلسلة كتابات علمية بأقلام الشباب، وسلسلة علماء من مصر من أمثال الراحل لطفى بولس وإبراهيم بدران، كما تم زيادة سلسلة جديدة مخصصة للأطفال وهي قصص علمية مبسطة: سلسلة ريم وكريم وعالم الميكروبات وكلها جهود تهدف إلى نشر الثقافة وإثراء العلم بأسلوب علمي وتسليط الضوء على العلماء المصريين، ويراعى في إصدارات الأكاديمية أن تخاطب القارئ غير المتخصص والمتخصص.

وتابع صقر: صدر عن الأكاديمية 53 كتابًا في المجالات العلمية المختلفة، منها 10 كتب في عام 2019، 5 كتب تم طباعتها و5 تحت الطبع، وتعد الأكاديمية أيضاً من أكبر دور النشر في المنطقة العربية وإفريقيا في مجال المراجع والمجلات العلمية؛ حيث تدعم الأكاديمية وتصدر 85 مجلة علمية متخصصة في كافة مناحي العلوم بالشراكة مع دور النشر العلمية الدولية باللغة الإنجليزية، كما تشارك الأكاديمية في المعرض بأعداد متنوعة من مجلة العلم وهى مجلة علمية شهرية تصدرها بالتعاون مع دار التحرير للطبع والنشر" مؤسسة الجمهورية للصحافة والتي صدر العدد الأول منها في مارس 1976 ومستمرة حتى الآن، وأكد صقر: وتقوم الأكاديمية بإهداء المجلة لجهات عديدة، هذا بالإضافة لعدد 17 خارطة طريق صادرة عن قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية تناقش المشاكل المطروحة على الساحة وتضع لها رؤية علمية واضحة .

وذكرت البحث العلمي، من المقرر أن تنظم الأكاديمية شهر العلوم المصري في مارس من كل عام، إلي جانب أن الأكاديمية هي الشريك العلمي الوطني في مسابقة مختبر الشهرة وبنك المعرفة المصري.