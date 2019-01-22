  • عاجل:بيان للقوات المسلحة.. القضاء على 59 تكفيرياً في ضربة استباقية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتدى دافوس معرض الكتاب الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

    رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

    11:58 ص الثلاثاء 22 يناير 2019
    رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

    الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

    القاهرة- أ ش أ:

    بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وفيما يلي نصها:

    "السيد اللواء/ محمود توفيق،

    وزير الداخلية

    يسرني أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود أخلص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.. هذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، راجيًا لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام. 

                                                         وكل عام وسيادتكم بخير".​

    هذا المحتوى من

    Asha
    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة الداخلية عيد الشرطة

    الخبر التالى:

    "الخمور المغشوشة" تُفقد سائحًا صينيًا بصره في الإسكندرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان