رئيس الوزراء يهنئ وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

القاهرة- أ ش أ:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وفيما يلي نصها:

"السيد اللواء/ محمود توفيق،

وزير الداخلية

يسرني أن أبعث إليكم وإلى هيئة الشرطة من ضباط وجنود أخلص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.. هذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، راجيًا لكم دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام.

وكل عام وسيادتكم بخير".​