دار الإفتاء تشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، مشاركتها هذا العام بإصداراتها المتنوعة بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين التي تنطلق غدا الأربعاء وتستمر حتى 5 من فبراير المقبل.

وأوضحت الدار – في بيان لها الثلاثاء، أن مشاركتها في معرض الكتاب هذا العام تأتي انطلاقًا من استراتيجيتها التي تسعى لنشر الوسطية وصحيح الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم التي تم تشويهها من قِبل الجماعات المتطرفة.

وأضافت أن معرض الكتاب يعد فرصة كبيرة للتواصل مع الجماهير عبر إصدارات الدار المتنوعة التي تقدم للقارئ صحيح الدين من خلال الكتب والموسوعات التي أصدرتها الدار، وتناولت الكثير من القضايا والموضوعات المهمة التي تشغل أذهان الناس في مختلف المجالات والبلدان.

من جانبه قال محمد فايد مدير إدارة الإصدارات إن جناح الدار في معرض الكتاب يضم كافة إصداراتها من الموسوعات والكتب والمجلات العلمية التي صدرت عنها خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها: "موسوعة الفتاوى الإسلامية" في 46 مجلدًا، وموسوعة "الفتاوى المهدية" والتي تقع في 20 مجلدًا، وموسوعة "دليل المسلمين إلى تفنيد أفكار المتطرفين" في مجلدين، وموسوعة الفتاوى المؤصلة في خمسة مجلدات، وكتاب "جمهرة أعلام المفتين" في ثلاثة مجلدات.

وتعرض الدار في جناحها "موسوعة دليل الأسرة المسلمة" في مجلدين، وكتاب "فتاوى الشباب"، وكتاب "فقه الجندية"، كتاب "تنظيم النسل وتحديده في الإسلام"، "الجهاد: مفهومه وضوابطه وأحكامه"، بالإضافة إلى أعداد مجلة دار الإفتاء، وأبحاث الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وأسطوانة موسوعة الفتاوى الإسلامية.