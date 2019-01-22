"الري": ماراثون أسوان يعظم الصورة الذهنية بأهمية المياه والحفاظ عليها

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن 5 رسائل بعث بها الوزير الدكتور محمد عبدالعاطي، خلال مشاركته في ماراثون أسوان "حافظ عليها تلاقيها".

وقال خفاجي لـ"مصراوي"، إن هناك أكثر من رسالة لـ"الماراثون"، على رأسها تأكيد أهمية المياه، وتأصيل الوعي لدى الجميع بأهمية كل قطرة مياه، وبث ثقافة التحول من الوفرة إلى الندرة في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر، وتنفيذ محاور استراتيجية "4 ت"، وتعظيم الصورة الذهنية بأهمية المياه والحفاظ عليها.

وأضاف متحدث الري، أن الرسالة الثانية التي بعث بها الماراثون الذي حمل شعار حملة "حافظ عليها تلاقيها"، هي تأكيد التعاون الوثيق بين كل جهات الدولة، وهو ما ظهر في التعاون بين وزارات الري والأوقاف والشباب والرياضة والسياحة.

ولفت "خفاجي"، إلى أن الماراثون أكد أن مصر بلد آمن، مؤكدًا أن هذه المبادرة لن تكون الأخيرة من أجل الحاضر وأجيال المستقبل.

وشارك وزيرا الري والشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان، في ماراثون رياضي حمل شعار "حافظ عليها تلاقيها" ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الموارد المائية والري للحفاظ على المياه.

وشارك في الماراثون قرابة ألف شاب وفتاة من محافظة أسوان، حيث بدأ من موقع رمز الصداقة المصرية الروسية، مرورًا بعدد من معالم المحافظة وحتى متحف النيل بأسوان بطول 10 كم.​