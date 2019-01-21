وفد من السفارة الأمريكية يزور حزب الوفد

كتب- محمد نصار:

وصل إلى حزب الوفد، مصطفى بوبال، المستشار السياسي للسفير الأمريكي في مصر، وماثيو لو، مساعد المستشار السياسي للسفارة الأمريكية، يصاحبهم شهاب وجيه كمترجم للسفارة.

وكان في استقبالهم المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد والدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي له، وطارق سباق والمهندس حسين منصور وعبدالعزيز النحاس نواب رئيس الحزب وحسن بدراوي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الوفد، وطارق تهامي، ومحمد فؤاد سكرتير عام مساعد الحزب واللواء سفير نور وعصام الصباحي، وإبراهيم الشريف أعضاء الهيئة العليا وولاء الصبان مساعد رئيس الحزب لتنمية الموارد، والدكتور محمد عبد اللطيف مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي.

وأجرى الوفد الأمريكي، جولة داخل أروقة الحزب للتعرف على الانشاءات والتجديدات وقد استمع الوفد إلى نبذة مختصرة عن تاريخ الحزب بواسطة عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب.

وكان حزب الوفد قد وجه الدعوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور احتفالية الحزب بمئويته والتي توافق مئوية ثورة ١٩١٩.