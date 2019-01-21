وزير الأوقاف يتلقي دعوة لحضور افتتاح أكبر مساجد أستراليا

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، الرئيس العام للمركز الثقافي الإسلامي في أستراليا، شفيق الرحمن عبد الله، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأثنى "شفيق"، على أئمة وزارة الأوقاف المصرية الموفدين إلى دولة استراليا.

ووجه الرئيس العام للمركز الثقافي الإسلامية، الدعوة لوزير الأوقاف لحضور افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة سيدني باستراليا، والذي يعد أكبر مسجد بأستراليا.​