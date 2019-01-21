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    مجلس الوزراء ينفي تخصيص 35 مليار جنيه لبناء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

    01:56 م الإثنين 21 يناير 2019
    مجلس الوزراء ينفي تخصيص 35 مليار جنيه لبناء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

    المركز الاعلامى لمجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات: 

    قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تخصيص الحكومة 35 مليار جنيه من الموازنة العامة تكلفة إنشاء الحى الحكومي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مما يكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية، غير صحيح.

    وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم الاثنين، أنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص 35 مليار من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أو أي مبالغ أخرى، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مُشددةً أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

    وأكدت الشركة أن العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لمواجهة الزيادة السكانية المتنامية، مُضيفةً على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية في هذا الصدد، كما أنها تستهدف كافة شرائح المواطنين للسكن بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

    وفي النهاية، ناشدت الشركة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء صفحات التواصل الاجتماعي العاصمة الإدارية الجديدة

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