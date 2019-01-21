"مرشد" يطالب" النواب" الاستعانة بتقرير الطب النفسي حول الأحوال الشخصية

كتبت ـ ميرا إبراهيم:

دعا الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لجنة التضامن الاجتماعي، إلى الاعتداد بتقرير الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن بعض مواد مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، معتبرًا احتوائه نقاطًا هامة جدًا.

وأشار في تصريحاته، اليوم، إلى أن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية حاليًا، تحت المناقشة.

وقال "مرشد": لابد أن تعرض للنقاش في اللجان المختصة بمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إذ أن سن الحضانة وكيفية الحضانة وترتيب الحاضنين من النقاط الهامة جدًا للحد من الإدمان.

وأكد عضو مجلس النواب، أن جهات الاختصاص تحددها اللجنة التشريعية، لكنها تغفل عن جهة اختصاص "الطب النفسي" الهامة جدًا.

وأوضح أن صميم قانون الأحوال الشخصية؛ الطب النفسي، ومراعاة نفسية الأطفال، خاصة في سن الحضانة، وبديهي أن يناقش أثناء تداول مشروعات قوانين الأحوال.