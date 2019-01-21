اليوم.. انطلاق المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل بحضور 3 وزراء

كتب- محمود مصطفى:

تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الاثنين، المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور 3 وزراء.

ويشارك بالمؤتمر، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويقام على هامش المؤتمر معرض لإتاحة الفرصة للأطفال لعرض إبتكاراتهم، بعد النجاح الذي حققه برنامج جامعة الطفل علي مدار 3 سنوات متتالية بمشاركة 34 من الجامعات والمعاهد المصرية من مختلف المحافظات ويلتحق بالبرنامج حاليًا 16400 طفل، وهو برنامج التعليم الابداعى غير الرسمى للعلوم الذي أطلقته الأكاديمية في عام 2015 فى ضوء رسالتها فى نشر ثقافة العلوم والتنولوجيا والابتكار ودعم المبتكرين والنوابغ واكتشافهم فى مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، وذلك في اطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ويستعرض المؤتمر، رؤية برنامج جامعة الطفل، والتي تقوم علي تعزيز الابتكار في مرحلة الطفولة ومن خلال أطفال مصر الذين هم صناع المستقبل والأمل في تنمية مجتمع مصري مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.