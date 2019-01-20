"أمهات مصر": طلاب أولى ثانوي لم يتمكنوا من الإجابة على الرياضيات

كتبت- ياسمين محمد:

قالت عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، على "فيسبوك"، إن الصفحة تلقت شكاوى عديدة من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي بسبب امتحان الرياضيات الذي أدوه اليوم.

وأدي الطلاب، اليوم الأحد، الامتحان التجريبي في مادة الرياضيات، بإجمالي عدد 581355 طالبا وطالبة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور أبدوا غضبهم من ضيق الوقت المخصص للإجابة، مشيرين إلى أن العديد من الطلاب خرجوا من الامتحان دون الانتهاء من الإجابة، خاصة أن بعض الأسئلة تحتاج لوقت كبير.

واعترض أولياء الأمور على دمج فروع الرياضة في امتحان واحد، عكس ما كان يؤديه الطلاب قبل ذلك.

ولفتت عبير، إلى أنه رغم تسريب الامتحان منذ أكثر من يوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعرفة أغلب الطلاب الأسئلة والإجابة، إلا أنهم لم يستطيعوا الإجابة علي أغلب الأسئلة، بحسب أولياء الأمور.

وانطلق الامتحان التجريبي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، الأحد الماضي، وفقا لنظام الثانوية المعدل، الذي يرتكز على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله ب12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة، بمعدل 4 امتحانات سنويا، وفي نهاية المرحلة يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات فقط.

وينتهي الامتحان التجريبي الأول، يوم الخميس الموافق 24 يناير المقبل، وهو أحد الامتحانين التجريبيين اللذين لا يترتب عليهما النجاح أو الرسوب بهدف تدريب الطلاب على الصياغة الجديدة للأسئلة التي تقيس مهارات الفهم.