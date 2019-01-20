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    وزيرة الثقافة تفتتح مؤتمر "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان".. اليوم

    04:01 ص الأحد 20 يناير 2019
    وزيرة الثقافة تفتتح مؤتمر "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان".. اليوم

    الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة

    القاهرة- مصراوي:

    تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الأحد، المؤتمر الدولي تحت عنوان "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان" والذي يستمر لمدة 3 أيام، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، بحضور ممثلين من 17 دولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من القيادات الفكرية والثقافية والشخصيات العامة والإعلاميين.

    ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر 100 باحث ومتخصص من 17 دولة تشمل (الأردن - فلسطين - تشاد - تونس - الجزائر - السودان - السعودية - جنوب السودان - سوريا - العراق - اليمن - سلطنة عمان - المغرب - الجزائر - ليبيا - البحرين - لبنان).

    ويناقش المؤتمر بعض المحاور التي تتعلق بـ "التنمية الثقافية وبناء الإنسان.. مفاهيم ومقاربات" و "تنمية الثقافة وثقافة التنمية" و "بناء الإنسان الثابت والمتحول" و "التنمية المستدامة والهوية الثقافية" و "التحديات التي تواجه بناء الإنسان".

    إيناس عبدالدايم دار الأوبرا التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان

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