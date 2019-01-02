هيئة الأرصاد: الرياح الشديدة مستمرة حتى مساء الخميس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن شهر يناير هو أكثر شهور العام برودة، لافتًا إلى أن مساء اليوم وغدًا الخميس ستستمر الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، أن نشاط الرياح يؤدي إلى الإحساس بالبرودة الشديدة، بجانب انخفاض الرؤية بسبب الشبورة، مطالبا سائقي السيارات بتواخي الحذر أثناء القيادة.

وأكد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات جنوب البلاد، لافتًا إلى أنه يتم رصد حالة الطقس كل ساعة على مدار اليوم، وإرسال تقارير حالة الطقس إلى كل الجهات والمؤسسات المعنية بالأمر.

وحذر رئيس هيئة الأرصاد، أصحاب أمراض الجهاز التنفسي من التعرض المباشر للجو والابتعاد عن الأمكان المفتوحة، نظرًا لنشاط الرياح المثيرة للأتربة، مطالبا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نظرًا لبرودة الجو الشديدة.