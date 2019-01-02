اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث الملفات الاقتصادية والاجتماعية

كتب- محمد غايات:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومتابعة الأسعار.

كما يناقش المجلس ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة وإزالة أي مخالفات بناء؛ حفاظا على ممتلكات الدولة بالإضافة لمتابعة مبادرة "100 مليون صحة " وحصر الأعداد التي تم الكشف عليها في المرحلة الثانية.

كما يناقش المجلس ملف العشوائيات غير الآمنة.

كما يناقش المجلس توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إيجاد فرص استثمارية واعدة وإيجاد فرص عمل للشباب.