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    رئيس قصور الثقافة: كتاب مصطفى بكري يكشف الكثير من كواليس السياسة

    09:28 م السبت 19 يناير 2019
    رئيس قصور الثقافة: كتاب مصطفى بكري يكشف الكثير من كواليس السياسة

    حفل توقيع كتاب الدولة والفوضى

    كتب - محمد عاطف:
    قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن أهمية كتاب "الدولة والفوضى" تنبع من كونه يكشف العديد من الأمور التي أحاطت بفترة ما قبل ثورة 25 يناير إلى ثورة 30 يونيو، والتي لم تكن معروفة من قبل، كما يأتي في نفس السياق التاريخي للكاتب مصطفى بكري والذي قدم العديد من المؤلفات لكشف كواليس السياسة.

    جاء ذلك خلال كلمته بحفل توقيع كتاب "الدولة والفوضى" للكاتب الصحفي مصطفى بكري، بمركز الجيزة الثقافي، اليوم السبت.

    وأضاف عواض: لقد جاء الكتاب شيقا وتمت كتابته بأسلوب سلس، بعيدا عن اللغة التاريخية الجافة، وكأن الكاتب يقص قصة جميلة على القراء وهذا ما يميز أسلوب بكري.

     

     

    مصطفى بكري كواليس السياسة 921585 قصور الثقافة

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