وزير الري يكرم فريق عمل حماية شاطئ كورنيش الإسكندرية

القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور محمدعبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن تكريم المجتهدين من أبناء الوزارة يعد حافزًا لاستمرار بذل الجهد لحماية مقدرات الدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري.

جاء ذلك خلال تكريمه اليوم السبت كل من المهندس علي ثابت مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالإسكندرية التابعة للهيئة العامة لحماية الشواطئ، والمهندس أحمد محمد فتحي كبير مهندسي الإدارة، والمهندس خالد عبد الرحيم توفيق مساعد مدير أعمال بالإدارة، وذلك تقديرا لما بذلوه من جهد طوال الأيام الماضية من أجل الحفاظ على شاطئ كورنيش الإسكندرية وتوفير القدر الكافي من الحماية له خاصة أمام مسجد المرسي أبو العباس.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بشواطئ الإسكندرية لتدعيم النقاط المحتمل تعرضها للموجات الشديدة والعالية في ظل ما تشهده البلاد من تغيرات مفاجئة في المناخ، وجاهزية كافة أجهزتها وقطاعاتها بكافة أنحاء الجمهورية وتقييم آليات التعامل مع الأزمات والكوارث لاتخاذ إجراءات استباقية لمنع أو تقليل الآثار المترتبة عليها.

وكانت أجهزة الوزارة بالإسكندرية تلقت إخطارا عاجلا بحدوث هبوط في رصيف المشاة بكورنيش الإسكندرية بمنطقة المنشية، وعلى الفور قام فريق العمل بالتعامل الفوري مع الحادث، حيث تم الدفع بكافة المعدات اللازمة إلى موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات لمنع استمرار الهبوط والتغلب على تلك المشكلة الناتجة عن ارتفاع موج البحر بشكل غير مسبوق في ظل وجود الرياح العاصفة، ما أدى إلى تخلخل طبقات التربة أسفل مشاية الكورنيش بطول حوالي 50 مترا.