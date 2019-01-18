منعًا للتزوير.. جامعة القاهرة تبدأ استخدام الشهادات المؤمنة بمركز اللغات الأجنبية

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تنفيذ استخدام الشهادات المؤمنة بمركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بالجامعة لكافة برامج المركز ودوراته التدريبية في اللغات الأجنبية ولكل شهادة كود خاص بها، وبالتالي يصعب تزويرها.

وأضاف الخشت في تصريحات له اليوم الجمعة، أن امتحانات مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية يتم تصحيحها إلكترونياً، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير المركز في برامج التدريب والعملية التعليمية واستحداث دورات وبرامج جديدة لتنمية قدرات الشباب والطلاب في مختلف المجالات.

وأكد أن الجامعة ملتزمة بتطبيق قواعد الحوكمة الرئيسية التي وضعتها مؤسسات دولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ولجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية، والتي تتضمن مجموعة من السياسات الخاصة بتوظيف التعليم الفعال وإكتشاف الأساليب الجديدة في التعليم وإتاحة الفرصة لتدعيم فرص التدريب وفقاً لمواصفات عالمية .

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة برئاسته، مضيفًا أن الجامعة تعاقدت مع إحدى الجهات السيادية بالدولة لطباعة الشهادات الجامعية بعلامات مائية لتأمينها من التزوير سواء في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس أو في مرحلة الدراسات العليا، وسيتم طباعتها علي ورق صنع خصيصاً لها بالخارج، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تزويرها.

وعرضت الدكتورة شاهندا عزت مديرة مركز اللغات الأجنبية والترجمة، خلال اجتماع مجلس الإدارة، تقريراً حول إنجازات وأنشطة المركز خلال عام 2018 وفقاً لنظام الحوكمة الذي يتم تطبيقه في المركز بهدف زيادة دور الجامعة الثقافي والمعرفي وتنفيذ مشروعات ثقافية تخدم علاقات وبرامج الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وذلك في مجالات الشهادات التي يمنحها المركز في التويفل وبرامج الدورات التدريبة في اللغات الأجنبية المختلفة.