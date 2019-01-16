بالشروط والأسعار.. تعرف على ضوابط الحج السياحي -مستند

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، الضوابط المنظمة لموسم الحج السياحي للعام الهجري 1440، الموافق 2019، بعد فتح أمس باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء شعائر الحج السياحي.

ووفقًا للضوابط، يجرى التقديم عبر شركات السياحة المعتمدة في المدن والمحافظات المختلفة، التي بدورها تسجل بيانات المواطن وتجهز كافة أوراقه للدخول في قرعة الحج السياحي.

وتبلغ قيمة مقدم الحجز حسب كل مستوى "5 نجوم 20 ألف جنيه - 4 نجوم 15 ألف جنيه - اقتصادي وبري 10 آلاف جنيه".

وحظرت الضوابط، على المواطنين المسجلين في أي من قرعتي "الداخلية أو التضامن" التقدم إلى قرعة "السياحة".

وأكدت الضوابط، حالات الاستبدالات بعد إعلان نتيجة القرعة على حالات الوفاة والحالات المقيدة للحرية بمقتضى حكم قضائي نافذ شريطة أن تكون بتاريخ لاحق على إعلان النتيجة.