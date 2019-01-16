بمرتبات تنافسية.. وظائف شاغرة بمدارس النيل المصرية في 5 فروع

كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وحدة إدارة شهادة النيل الدولية التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، توافر مجموعة من الوظائف بمدارس النيل المصرية، فروع: أكتوبر، العبور، بورسعيد، المنيا، وقنا، للعام الدراسي 2019/2020.

وبحسب الإعلان، توفر المدارس للمقبولين، مرتبات تنافسية، وميزة نقدية، وتنمية مهنية للمدرسين بجميع التخصصات.

ويجري التواصل عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني، مع المتقدمين، حال توافر شروط شغل الوظيفة، حسب الوظائف الشاغرة بالمدارس.

ويمكن للراغبين في التقدم اتباع الرابط التالي: https://bit.ly/2CIzCoZ​