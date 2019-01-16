نائب رئيس عين شمس يطالب بتفعيل الشراكات المجتمعية في كلية ألسن

كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لأعمال لجان الامتحانات و الكنترولات بكلية الألسن، للوقوف على مدى تطبيق اللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وخلال جولته التفقدية وجه بضرورة استغلال المساحات الشاغرة بالكلية، كما أشاد بالتنظيم الداخلي للكلية، مشددًا على ضرورة إعلان النتائج في الموعد المحدد.

وعقد سعود اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منى فؤاد، عميد الكلية والوكلاء، تحدث خلاله عن أهم نقاط القوة التي تميز كلية الألسن وكيفية إعداد الطلاب بشكل يتناسب مع سوق العمل، من خلال المواد الدراسية، بالإضافة إلى أعمال وحدة التدريب الميداني بالكلية، والتي تشترط إتمام 60 ساعة تدريبية في إحدى الشركات للطالب قبل تخرجه، بهدف الخوض في سوق العمل.

وأكد سعود، ضرورة تواصل الكلية مع جهات سوق العمل للوقوف على احتياجاتهم وعقد شراكات معهم، مشيراً إلى ضرورة تفعيل روابط الخريجين بشكل أفضل، بما يسهم في إعداد تقارير مُحكمة لمتطلبات الشركات و الجهات المختلفة حتي تتمكن إدارة الكلية من تعديل برامجها لسد الفجوه بين العملية التعليمية وسوق العمل .

وشدد على ضرورة تفعيل الشراكات المجتمعية بما يتماشى وتوجهات الدولة الإستراتيجية فى الآونه الأخيرة؛ لاسيمَا بعد مبادرة رئيس الجمهورية بإعلان عام 2019 عامًا للتعليم وهو ما يخلق مناخًا مناسبًا لتوجية الإستثمارات فى مجالات التعليم.و أوضح أن الكلية يجب أن تعمل على التواصل الفعال مع مختلف الجهات الداخلية و الخارجية بهدف توفير خريج قادر على تلبية احتياجات تلك الشركات فى مختلف المجالات وفي المقابل تستفيد العملية التعليمية من الدعم المُقدم من تلك الجهات، موضحًا أن الكليات تمتلك كنزًا حقيقيًا وهو الخريج المؤهل بشكل متميز.