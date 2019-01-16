بالصور.. 40 سيارة لرفع المخلفات بمنطقة سور مجرى العيون

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الانتهاء من رفع المخلفات والقمامة والمدابغ والجلود بمنطقة سور مجرى العيون بحي مصر القديمة؛ في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية،

وقال فؤاد، في بيان، اليوم الأربعاء، إن رفع المخلفات يأتي تمهيدًا لتطوير المنطقة ورفع كفاءتها، على أن يتم نقلها إلى مدينة الروبيكي الجديدة.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل 282 نقلة سيارة من خلال استخدام 40 سيارة حموله 16-17 -18 طن بمشاركة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وحي السيــدة زينب، بالإضافة إلى رفع القمامة بجوارمدبغة 6 أكتوبر، وأمام مستشفى المقطم.