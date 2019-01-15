أمين برلمانية "مستقبل وطن": مركز الدعم الفني يستقبل طلبات جميع النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مركز الدعم الفني والخدمات البرلمانية الذي افتتحه الحزب اليوم، تم تجهيزه على أعلى مستوى ليقدم خدماته بشكل يليق بكل أعضاء البرلمان على حد سواء.

وأضاف صبري، خلال كلمته اليوم بافتتاح مركز الدعم الفني بحضور المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، وسليمان وهدان، وكيل المجلس، وعبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد من أعضاء الحزب، أن المركز تم تزويده بأجهزة الكمبيوتر وفريق عمل محترف من الباحثين القانونيين بتقديم الدعم الفني للنواب في كافة الأدوات البرلمانية.

وأكد أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المركز لن يقتصر دوره على نواب الحزب فقط بل سيستقبل طلبات جميع النواب الخاصة بمشكلات وطلبات المواطنين، بالإضافة للمساعدة القانونية في تقديم مشروعات القوانين أو تعديلاتها أو المناقشات القانونية، ولتحقيق ذلك تم تجهيز المركز بخدمات لوجيستية متكاملة.