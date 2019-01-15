  • عاجل:الأرصاد تحذر: العاصفة خلال ساعة وسرعتها 40 كم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كارت ميزة أمم أفريقيا 2019 حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    أمين برلمانية "مستقبل وطن": مركز الدعم الفني يستقبل طلبات جميع النواب

    01:52 م الثلاثاء 15 يناير 2019
    أمين برلمانية "مستقبل وطن": مركز الدعم الفني يستقبل طلبات جميع النواب

    محمد صبري أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    قال محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن مركز الدعم الفني والخدمات البرلمانية الذي افتتحه الحزب اليوم، تم تجهيزه على أعلى مستوى ليقدم خدماته بشكل يليق بكل أعضاء البرلمان على حد سواء.

    وأضاف صبري، خلال كلمته اليوم بافتتاح مركز الدعم الفني بحضور المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، وسليمان وهدان، وكيل المجلس، وعبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وعدد من أعضاء الحزب، أن المركز تم تزويده بأجهزة الكمبيوتر وفريق عمل محترف من الباحثين القانونيين بتقديم الدعم الفني للنواب في كافة الأدوات البرلمانية.

    وأكد أمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المركز لن يقتصر دوره على نواب الحزب فقط بل سيستقبل طلبات جميع النواب الخاصة بمشكلات وطلبات المواطنين، بالإضافة للمساعدة القانونية في تقديم مشروعات القوانين أو تعديلاتها أو المناقشات القانونية، ولتحقيق ذلك تم تجهيز المركز بخدمات لوجيستية متكاملة.

    محمد صبري حزب مستقبل وطن البرلمان المصري مجلس النواب أشرف رشاد

    الخبر التالى:

    "دعم مصر" يهاجم سياسات المنظومة الزراعية: لابد من رؤية جديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان