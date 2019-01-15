نقابة الصحفيين تعلن تشكيل اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع المدينة السكنية بأكتوبر

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الاثنين، تشكيل اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر، تنفيذًا لما اتفق عليه الزملاء الحاجزون بالمشروع ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة والذي دعا لانتخاب سبعة من الزملاء لتشكيل اللجنة تحت إشراف مجلس النقابة.

وأسفرت الانتخابات، التي دارت فعالياتها اليوم بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بالنقابة بحضور حسين الزناتي الأمين العام المساعد لنقابة الصحفيين، وسيد أبو زيد، المستشار القانونى للنقابة، وعدد كبير من الزملاء الحاجزين بالمشروع عن اختيار الزملاء أعضاء اللجنة وهم: مؤمن الهباء" المساء"، سيد حسين "الجمهورية"، محمود الشاذلي "الجمهورية"، عبده زعلوك "المساء"، ماجد علي "المال"، صفاء شاكر "الأهرام"، وحازم الحديدي "الأخبار".

ومن المقرر أن يعتمد مجلس النقابة نتيجة الانتخابات لتقوم اللجنة بتوزيع الأدوار والبدء في التحرك بشكل رسمي لمخاطبة الحكومة بتذليل العقبات التي تعترض المشروع، وتأتي في مقدمتها إعادة تخصيص الأرض لنقابة الصحفيين مرة أخرى بعد أن تم سحبها منها قبل ثلاثة أشهر، وتثبيت متوسط السعر ليكون 1400 جنيه للمتر.

فيما طالب الزملاء الحاجزون بالمشروع نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بسرعة الوفاء بوعده لهم بإنهاء هذه الأزمة قبل انتخابات التجديد النصفى للنقابة المقرر لها مارس المقبل.

يذكر أن مساحة أرض مشروع مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر تصل إلى 129 ألف متر منها 50% حر، و 25 %جمعيات، و25% نقابات، سددت النقابة 32 مليون جنيه؛ منها 16 مليون من ميزانيتها الخاصة، والمطلوب حاليا 88 مليون جنيه بعد إضافة الفوائد المتراكمة منذ عام 2007 وحتى الآن.