نائب وزير الزراعة تفتتح ورشة تقييم حملات التحصين ضد الحمى القلاعية

المؤتمر الدولي لأورام الثدي يكشف عن علاج هرموني بديلا عن الكميائي

كتب- أحمد مسعد:

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورشة عمل؛ لتدريب ووضع خطة تقييم حملات التحصين للحمى القلاعية؛ بأخذ عينات من المواشي لقياس الأجسام المناعية التي تؤكد فاعلية اللقاح وآلية التحصين بعد استخدامه.

وحسب بيان، الثلاثاء، تهدف الورشه لدعم جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في جهودها لمكافحة مرض الحمى القلاعية، بمشاركة الأطباء من كل قطاعات الوزارة.

وتستند الورشة إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة الدولية للصحة الحيوانية (OIE) بشأن اللقاحات ومبادئ الرصد بعد التحصين وهي:

وصف الأساليب الحالية لرصد ما بعد التحصين في مصر.

تحسين القدرة على تحديد سمات اللقاحات ذات الصلة عند تصنيع و / أو شراء لقاح الحمى القلاعية.

تحديد وتحليل نُهج رصد برامج اللقاحات ، لا سيما تغطية اللقاحات.

تحديد وتحليل النهج لتقييم الاستجابة المناعية في الحيوانات المحصنة وكذلك في الثروة الحيوانية المستهدفة.

رصد تأثير التلقيح وغيرها من تدابير الرقابة وتعزيز التعاون بين المساهمين (إنتاج لقاح الحمى القلاعية ، جودة اللقاح وتسليم اللقاح) من أجل تحسين برنامج تقييم ومراقبة لقاح مرض الحمى القلاعية.