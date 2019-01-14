الأرصاد: ذروة العاصفة الترابية غدًا

قبل "أمم إفريقيا".. ما هي الأماكن السياحية التي يمكن زيارتها في القاهرة؟

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل وفريد قطب:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار زيادة سرعة الرياح تكون مثيرة للأتربة والرمال تصل حد العاصفة على الطرق القريبة من السواحل خلال اليومين المقبلين.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين: هذه الرياح مستمرة غدًا وبعد غدِ، حيث تبلغ العاصفة الترابية ذروتها غدًا الثلاثاء.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الباردة ستتكرر، وهذا أمر طبيعي في فصل الشتاء.

وأكد الدكتور أحمد عبدالعال، أن الشتاء العام الحالي لم يتغير كثيرًا عن السنوات السابقة، إلا فيما يتعلق بنشاط الرياح والأتربة، والتي اختلفت نتيجة للتغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله.