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رئيس الوزراء يشهد البدء في تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة

10:24 ص الإثنين 14 يناير 2019
رئيس الوزراء يشهد البدء في تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، بدء العمل في منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويبلغ طول النهر الأخضر 35 كيلو مترًا، تتكون المرحلة الأولى من 10 كيلو مترات باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، على أن يبدأ من الطريق الدائري الأوسطي حتى الدائري الإقليمي، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ المشروع، بالتعاون مع مكتب دار الهندسة كاستشاري للمشروع.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، إن النهر الأخضر أحد المحاور الترفيهية في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا، أنه أكبر حديقة مركزية في العالم بطول 10 كيلو مترات.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء النهر الأخضر العاصمة الإدارية الجديدة

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