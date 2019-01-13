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    رفع الجلسة العامة للبرلمان للغد

    05:41 م الأحد 13 يناير 2019
    رفع الجلسة العامة للبرلمان للغد

    الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

    كتبت- ميرا ابراهيم:

    قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساء الأحد، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان على أن تعاود الانعقاد غدًا الإثنين، وذلك بعد مناقشة 39 مادة من مشروع قانون المحال العامة المقدم من الحكومة.

    وكانت الجلسة العامة قد شهدت حالة من الجدل بسبب عقوبة الحبس للمخالفين لشروط تراخيص المحال العامة، حيث قرر البرلمان أن يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 50 ألف جنيه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

    ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

    مجلس النواب علي عبد العال

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