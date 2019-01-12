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    رئيس الوزراء ووزير الشباب يتفقدان استاد القاهرة الدولي

    04:40 م السبت 12 يناير 2019
    رئيس الوزراء ووزير الشباب يتفقدان استاد القاهرة الدولي

    استاد القاهرة الدولي

    كتب - محمد غايات:

    أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية باستاد القاهرة الدولي، اليوم السبت.

    وتأتي الجولة لمتابعة سير العمل داخل الاستاد؛ استعدادًا لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019.

    ومن المقرر أن تقام البطولة في يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

    كان رئيس مجلس الوزراء، وجه مسئولي الرياضة بسرعة الانتهاء من كافة استعدادات تنظيم البطولة، واستغلالها على الوجه الأمثل لصالح التعاون مع دول القارة الإفريقية.

    كما وجه "مدبولي" بالبدء من الآن في تنسيق وتجميل ورفع كفاءة المدن التي سوف تستضيف مباريات البطولة لتكون في أبهى صورها أمام العالم.​

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    استاد القاهرة الدولي أشرف صبحي مصطفى مدبولي أمم أفريقيا 2019

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