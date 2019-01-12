المشرف العام على المتحف الكبير: ترميم 40 ألف قطعة أثرية

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن المتحف استقبل ٤٦ ألف قطعة أثرية منذ عام 2010 حتى الآن.

وأضاف خلال الجولة التفقدية لأعضاء لجنة الثقاقة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن معمل الترميم بالمتحف رمم حتى الآن 40 ألف قطعة أثرية.

وتابع توفيق: "فتحنا المكان لزيارات الخبراء الأجانب، خلال 4 سنوات لم نتلق كلمة نقد لأعمال الترميم وهذا وسام على صدر كل مرمم مصري".

وأوضح خلال استعراضه أعمال الترميم على كنوز توت عنخ آمون، أن آثار الملك الصغير كانت أحد الأسباب الرئيسية للتفكير في إقامة متحف جديد.

ولفت توفيق إلى أن دور الترميم هو إطالة عمر هذه القطع الأثرية، وأن عملية نقل الأثار لم تشهد أي خسائر، وقال إن التقارير توقعت وجود فاقد من ١٠ إلى ١٥ %، مستدركا: "الفاقد زيرو".

وردا على تساؤل رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل بشأن سبل علاج الشروخ في القطع الأثرية، قال توفيق "تملأ بقطن مصري وحقنه بمادة تمزج الأجزاء مع بعضها ولا تغلق النسيج لأن الأثر يجب أن يتنفس".

وقال توفيق: "سنعرض الأثار بأسلوب، ولأول مرة سيتم عرض العجلات الحربية الـ6 للملك الصغير في مكان واحد".​