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    مدبولى يُصدر قرارًا بتكليفات لمساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

    11:17 ص الجمعة 11 يناير 2019
    مدبولى يُصدر قرارًا بتكليفات لمساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

    الدكتور مصطفى مدبولي

    القاهرة - أ ش أ:

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتكليف المهندس جمال محمود طلعت بدوى، والمهندس كمال الدين أحمد بهجات، والمهندس علاء عبدالعزيز السيد، مساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بمتابعة مشروعات (الإسكان الاجتماعي – سكن مصر – دار مصر)، تحت الإشراف المباشر للمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن.

    ونص القرار - بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم الجمعة - أن من شملهم القرار يكونوا مسئولين مسئولية كاملة عن جميع أعمال الإسكان والتنمية والمرافق بمشروعات (الإسكان الاجتماعي – سكن مصر – دار مصر)، ويقوموا بإعداد تقرير شهرى بأعمال المتابعة، للعرض على نائب رئيس الهيئة، تمهيداً للعرض على وزير الإسكان.

    ويتولى المهندس جمال محمود طلعت بدوى، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، للتطوير الحضري وتنسيق المواقع، متابعة المشروعات المذكورة بأجهزة مدن (القاهرة الجديدة – الشروق – بدر – العبور – برج العرب الجديدة – أسيوط الجديدة – مدينة ناصر – النوبارية الجديدة – سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة).

    ويتولى المهندس كمال الدين أحمد بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، لشئون التنمية، متابعة المشروعات المذكورة بأجهزة مدن (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – بنى سويف الجديدة – الفيوم الجديدة – 15 مايو – شرق بورسعيد – السادات – قنا الجديدة – غرب قنا).

    بينما يتولى المهندس علاء عبدالعزيز السيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، لشئون المرافق، متابعة المشروعات المذكورة بأجهزة مدن (العاشر من رمضان – الشيخ زايد – أسوان الجديدة – المنيا الجديدة – العبور الجديدة – توشكى الجديدة – طيبة الجديدة – دمياط الجديدة).​

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    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية

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