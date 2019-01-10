الرئيس السيسي يستقبل مدير جهاز المخابرات القومي اليوناني

كتب- إسلام ضيف:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، يانيس روباتيس مدير عام جهاز المخابرات القومي اليوناني، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر واليونان، مؤكدًا الاهتمام بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، سواء على الصعيد الثنائي، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

من جانبه أعرب مدير المخابرات اليونانية عن سعادته بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص بلاده على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يربط البلدين والشعبين من علاقات تاريخية وممتدة ومصالح مشتركة، فضلاً عن دور مصر المحوري والمهم في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وذكر متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول عددًا من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض سبل تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة، فضلاً عن التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة جهود مكافحة الإرهاب، كما أكد الرئيس استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في منطقة الشرق الأوسط، في إطار دعم سيادة الدول على أراضيها وترسيخ مؤسساتها الوطنية وتوفير الأمن لشعوبها.