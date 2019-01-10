وزير التعليم العالي ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدان مستشفى قصر العيني

كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء كامل الوزيري رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الخميس، جولة بمستشفى قصر العيني، شملت أقسام الاستقبال، والطواريء، ومبنى العمليات، وقسم طواريء المخ والأعصاب؛ للوقوف على أعمال مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ورفع كفاءة الطواريء.

ورافقهم خلال الجولة، الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، وعدد من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.